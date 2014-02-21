США підтримують проведення дострокових виборів в Україні
23:23, 21 лютого 2014Політика
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США виступають за проведення дострокових виборів в Україні. Про це заявила журналістам представник Держдепартаменту Марі Харф.
REUTERS
«Ми підтримуємо дострокові вибори. Януковича ми закликаємо, щоб він працював з опозицією. Необхідно також зміни до Конституції і припинення насильства», - сказала Харф, відповідаючи на запитання про підтримку Вашингтоном вимоги про відставку українського Президента, , передає РИА Новости.
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