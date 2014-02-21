США підтримують проведення дострокових виборів в Україні

«Ми підтримуємо дострокові вибори. Януковича ми закликаємо, щоб він працював з опозицією. Необхідно також зміни до Конституції і припинення насильства», - сказала Харф, відповідаючи на запитання про підтримку Вашингтоном вимоги про відставку українського Президента, , передає РИА Новости.