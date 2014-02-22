У Дніпропетровську, Полтаві та Чернігові демонтували пам'ятники Леніну

У Полтаві вождя світового пролетаріату повалили за допомогою КамАЗу і тросу в присутності безлічі людей.

Городяни спершу попередили владу про необхідність демонтажу пам'ятника, а потім взялися за справу самі.

У Дніпропетровську намагалися зробити протягом більше, ніж шести годин. Його пиляли, розбивали і стягували з допомогою тросу, крана і вантажівки. При цьому багатотисячний натовп співав гімн і вигукував "Слава Україні"!

Ліквідації пам'ятника спершу намагалася перешкодити група молодих людей. Хтось навіть вистрілив і був поранений.

Правоохоронці швидко з головної площі міста зникли і перешкодити вандалізму не намагалися. Після багатогодинних зусиль Ленін упав.

Ще одного Леніна досить швидко - за допомогою троса накинутого на шию, скинули з постаменту в Чернігові.