Як передає кореспондент УНІАН, ранкове засідання Верховної Ради розпочалося.

У сесійній залі зареєструвалося 248 народних депутатів. Серед них 23 - із фракції Партії регіонів, 66 - “Батьківщина”, 37 - “УДАР”, 35 - “Свобода”. 32 - комуністи, 55 - позафракційні.

Заступник голови парламенту Руслан Кошулинський повідомив, що Рибак написав заяву про складення повноважень. Він зазначив, що заява пов’язана із хворобою та лікуванням Рибака.

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Як повідомляв УНІАН, 21 лютого народний депутат Сергій Міщенко поінформував, що Калєтнік написав заяву про відставку з посади першого заступника голови ВР.