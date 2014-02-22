Рибак написав заяву про складення повноважень
10:19, 22 лютого 2014Політика
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В сесійній залі Верховної Ради на робочих місцях майже немає членів фракції Партії регіонів, а також відсутні голова ВР Володимир Рибак і його перший заступник Ігор Калєтнік.
Рибак нездужає
Як передає кореспондент УНІАН, ранкове засідання Верховної Ради розпочалося.
У сесійній залі зареєструвалося 248 народних депутатів. Серед них 23 - із фракції Партії регіонів, 66 - “Батьківщина”, 37 - “УДАР”, 35 - “Свобода”. 32 - комуністи, 55 - позафракційні.
Заступник голови парламенту Руслан Кошулинський повідомив, що Рибак написав заяву про складення повноважень. Він зазначив, що заява пов’язана із хворобою та лікуванням Рибака.
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Як повідомляв УНІАН, 21 лютого народний депутат Сергій Міщенко поінформував, що Калєтнік написав заяву про відставку з посади першого заступника голови ВР.
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