Economist: контраст між Москвою та Києвом можна відчути кінчиками пальців

Британський "Економіст" вкотре нагадує, що не все так погано у Києві та Тбілісі. Якщо порівнювати їх із Москвою.

"У Грузії та Україні "кольорові революції", - пише у своєї редакційній статті британський тижневик "Економіст", - мали наслідки, що можуть ввести в оману будь-кого". Цей несподіваний поворот подій ("Економіст" нагадує і про зміну урядів в Києві, і про застосування сили Сакаашвілі минулорічної осені - УНІАН) засмутив як і утопістів, котрі свято вірили, що вуличні драми у Києві та Тбілісі є нічим іншим, як протиборством світлих (Захід) та темних (радянський спадок) сил, так і циніків, які наполягали, що якщо зловживання владою є частиною ДНК нації, то цьому вже не зарадити. Однак Грузія і Україна - якщо врівноважити всі здобутки і негаразди - набагато більше виграли від своїх революцій, аніж втратили.

"Економіст" пише, що на перший погляд, між Москвою та Києвом чимало схожого. Пам`ятники радянської епохи сусідять поруч із ознаками швидкого, хоча і нерівномірного, економічного зростання. Однак проведіть день чи два у кожному з міст, і ви відчуєте контраст кінчиками пальців. Підводна течія страху у Москві нагадує про лихо, яке накличе на себе будь-хто, хто наважиться кинути виклик Путіну. У Києві - інший клімат. Нема куди діти правди, вулиці Тбілісі були свідками лякливих миттєвостей, відтоді, як минулого листопада Сакаашвілі поспіхом переламав ситуацію. Однак Грузія сьогодні є раєм для диседентів-політиків та журналістів, якщо порівняти її із сусіднім Азербайджаном.