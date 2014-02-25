Інваліди просять не допускати члена «Батьківщини» Денисову в Кабмін

Основною причиною, по якій Денисова не може очолити соціальну сферу, інваліди називають факти розкрадання коштів на потреби цієї категорії населення в 2008 році.

Як заявили представники організацій під час перебування Денисової головою соціального відомства інваліди не були забезпечені необхідною кількістю колясок, хоча всі кошти на ці цілі були виділені соціальному відомству.

«Якщо ми говоримо про нову якість Української політики, це означає, що в новому уряді не повинно бути людей, які скомпрометували себе в минулому, - заявила представник Союзу організацій інвалідів України Олександра Яковенка, - інваліди досі пам'ятають, як їх залишили без колясок. Ми були змушені рік оббивати пороги благодійників, щоб знайти на ці потреби хоч якусь копійку, - зазначила активістка.

Ми не повинні повторювати старі помилки. Інакше новий уряд може спіткати доля попередників», - підкреслила представниця.

Інваліди звернулися з відповідним відкритим листом до народних депутатів.

Як відомо, у 2008 році Служба безпеки України виявила факт розкрадання 60 млн. грн. бюджетних коштів посадовими особами Міністерства праці і соціальної політики України під час закупівлі 18,5 тис. інвалідних візків.

Тоді про факт розкрадання заявив в. о. голови СБУ Валентин Наливайченко.

«Тільки на одному інвалідному візку зловмисники привласнювали 2 тис. грн.», - заявив Наливайченко.

Також в.о. голови СБУ звинуватив заступника Денисової у спробі передати "відкат" чорнобильських" грошей народним депутатам. Сума "відкату" становила 10% коштів, що перераховуються на забезпечення харчування дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи.

Нагадаємо, 24 лютого Верховна Рада України знову призначила Валентина Наливайченка головою СБУ. За це рішення проголосували 346 депутатів.