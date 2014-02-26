Звільнений Марков вийшов із СІЗО і коротко прокоментував події в Києві

Сталося це напередодні пізно ввечері, йдеться в сюжеті нічного випуску ТСН.

Із СІЗО регіонал вийшов з посмішкою. Його з квітами зустрічали дружина і мати. Звільнити Маркова весь день вимагали його прихильники. Спочатку вони штурмували будівлю приморського районного суду, представники якого призначили керівнику партії "Родіна" запобіжний захід.

Читайте такожВ Одесі з СІЗО вийшов лідер партії «Родіна» Марков

Тоді судді винесли рішення відпустити одіозного політика. Про свої політичні плани звільнений нічого не сказав. "Я не бачив сина. Хочу додому", - пояснив він.

Марков також подякував прихильникам. На його думку, якби не вони – волі б він не побачив. Останні події в країні політик прокоментував лаконічно. "Жодна влада не вартує людських життів", - заявив він.