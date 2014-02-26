На Майдан продовжують нести квіти в пам'ять про загиблих активістів

Як передає кореспондент УНІАН, люди йдуть поодинці, родинами або групами із друзями чи знайомими.

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Покладаючи квіти до місць загибелі активістів, люди читають списки з прізвищами вбитих, а також молитви.

Як повідомлялося, у Києві, за офіційними даними, під час сутичок загинули 82 особи.