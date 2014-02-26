На Майдан продовжують нести квіти в пам'ять про загиблих активістів
13:58, 26 лютого 2014Політика
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Кияни продовжують нести на Майдан Незалежності та до барикади на вулиці Грушевського квіти у пам'ять про загиблих мітингувальників під час сутичок з правоохоронцями в ході акцій протесту.
На Майдані продовжують вшановувати пам'ять загиблих в зіткненнях
Як передає кореспондент УНІАН, люди йдуть поодинці, родинами або групами із друзями чи знайомими.
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Покладаючи квіти до місць загибелі активістів, люди читають списки з прізвищами вбитих, а також молитви.
Як повідомлялося, у Києві, за офіційними даними, під час сутичок загинули 82 особи.
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