МВС дозволило охороні збройових складів застосовувати зброю при спробі захоплення

Охороні складів зі зброєю дано наказ застосовувати вогнепальну зброю у разі спроби нападу на ці об'єкти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив в. о. міністра внутрішніх справ України Арсен Аваков.

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“Мною віддана відповідна команда і уже другий день охоронні війська у повному озброєнні несуть службу (на складах - УНІАН), і у випадку нападу на склади вона (зброя) буде застосовуватись», - підкреслив він.