МВС дозволило охороні збройових складів застосовувати зброю при спробі захоплення
16:45, 26 лютого 2014Політика
0 0
Аваков доручив охороні складів зі зброєю застосовувати вогнепальну зброю при спробі нападу на ці об'єкти.
Аваков доручив охороні збройових складів застосовувати зброю у випадку нападу / focus.ua
Охороні складів зі зброєю дано наказ застосовувати вогнепальну зброю у разі спроби нападу на ці об'єкти.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив в. о. міністра внутрішніх справ України Арсен Аваков.
Читайте такожАвтоматичної зброї у населення бути не повинно - Аваков
“Мною віддана відповідна команда і уже другий день охоронні війська у повному озброєнні несуть службу (на складах - УНІАН), і у випадку нападу на склади вона (зброя) буде застосовуватись», - підкреслив він.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter