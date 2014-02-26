Хомутинник вважає, що НБУ не робить серйозних кроків для зупинення девальвації гривні

Про це заявив народний депутат, перший заступний голови депутатської групи «Економічний розвиток» Віталій Хомутиннік.

«Падіння національної валюти б’є рекорди за усю історію незалежності України. Вчора новопризначений голова Національного банку Степан Кубів заявив, що рівень курсу долара вже досяг своєї максимальної позначки. Але сьогодні на міжбанку курс виріс до 10,5 гривень за долар. І в НБУ не роблять серйозних кроків аби зупинити подальшу девальвацію гривні», - зазначив він.

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«Ми очікуємо, що до Ради Національного банку України увійдуть не тільки політики і громадські організації, а в першу чергу представники великих банків, що відповідає міжнародній практиці», - додав Хомутинник.