Число постраждалих під час сутичок у Києві зросло до 855, загинуло 82 особи - МОЗ

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

За оперативною інформацією з 06.00 год. до 18.00 год. 27 лютого за медичною допомогою до бригад екстреної медичної допомоги звернулося 23 особи, 14 з них госпіталізовано.

З початку сутичок померло (загинуло) 82 особи.

Інформацію щодо стану госпіталізованих і загиблих їх близькі та рідні можуть дізнатися за телефоном гарячої лінії у м. Києві: 15-03, нагадали у прес-службі МОЗ України.