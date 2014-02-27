Число постраждалих під час сутичок у Києві зросло до 855, загинуло 82 особи - МОЗ
19:34, 27 лютого 2014Політика
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Станом на 18.00 годину 27 лютого з 10 години 18 лютого з місць загострення сутичок у центрі міста Києва до бригад екстреної медичної допомоги та закладів охорони здоров’я міста Києва за медичною допомогою звернулося 855 постраждалих, 570 з них госпіталізовано.
Число постраждалих під час сутичок у Києві зросло до 855, загинуло 82 особи - МОЗ
Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.
За оперативною інформацією з 06.00 год. до 18.00 год. 27 лютого за медичною допомогою до бригад екстреної медичної допомоги звернулося 23 особи, 14 з них госпіталізовано.
З початку сутичок померло (загинуло) 82 особи.
Інформацію щодо стану госпіталізованих і загиблих їх близькі та рідні можуть дізнатися за телефоном гарячої лінії у м. Києві: 15-03, нагадали у прес-службі МОЗ України.
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