Виступ Януковича в Росії: посилено охорону, у журналістів відбирають навіть яблука

Місце проведення прес-конференції екс-президента України Віктора Януковича у Ростові-на-Дону, у виставковому центрі «ВертолЕкспо», оточене поліцією.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, перед входом до експоцентру посилені заходи безпеки, площа перед будівлею огороджена металевою огорожею, за яку пропускають журналістів тільки при пред'явленні посвідчення журналіста.

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До будівлі пройти можна тільки після ретельного огляду особистих речей. Зокрема, співробітники правоохоронних органів просять журналістів викидати всі зайві предмети, зокрема одного з журналістів попросили викинути яблуко, пояснюючи це тим, щоб випадково його не кинули в Януковича.

Початок прес-конференції заплановано на 15.00 за київським часом.