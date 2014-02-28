Прикордонники підтвердили, що кордон України перетнули більше 10 військових російських вертольотів

Про це повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України.

Державна прикордонна служба України інформує, що сьогодні у ході охорони державного кордону постом технічного спостереження було відстежено перельот із Керченського напрямку на висоті до 1 кілометра більше 10 російських військових вертольотів в Україну.

Як зазначили у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ адміністрації Держприкордонслужби, в пункті пропуску «Кача» було оформлено три вертольоти, стосовно яких була подана відповідна заявка ЧФ РФ.

Інші вертольоти, які перетнули державний кордон України, порушили вимоги відповідних двосторонніх угод, зазначається в повідомленні.