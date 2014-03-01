У Харкові з ОДА, в якій сховалися євромайданівці, вивісили білий прапор

У Харкові з вікна верхнього поверху обласної державної адміністрації, де забарикадувалися прихильники Євромайдану, вивісили білий прапор.

Як передає кореспондент УНІАН, зараз працівники міліції виводять травмованих активістів Євромайдану до машин швидкої допомоги.

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Міліціонери групами виводять активістів по одному, оскільки озвірілий натовп намагається відняти у них травмованих. Перед входом до ОДА учасники штурму встановили прапор РФ і прапор Харкова.