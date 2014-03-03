Українська діаспора Росії виступила проти введення військ в Україну

Про це йдеться у листі українців Росії до Путіна, текст якого є в розпорядженні УНІАН.

«Ми, українці Росії, яких за підсумками перепису 2010 року нараховуємо близько 2 млн осіб, украй стривожені подіями, що розгортаються у ці дні в Криму і Україні. Нам, громадянам Росії, небайдужа доля нашої історичної Батьківщини, з якою ми тісно пов'язані етнічним, духовним і спорідненим корінням. Сьогодні ми одержуємо необ'єктивну, односторонню інформацію про події в Україні, яка полярно розходиться з тією, яку одержуємо від родичів, друзів, близьких, які проживають у різних її регіонах. Тому просимо Вас звернути увагу ЗМІ, зокрема державних каналів Росії, на необхідність об'єктивного і неупередженого інформування жителів і громадян Російської Федерації про події в Україні», - зазначається у документі.

Українська діаспора стурбована виниклою напруженістю на півострові Крим, де перестають діяти закони України, а вулиці і дороги наповнені бойовою технікою і великою кількістю людей у військовій формі.

Читайте такожСША попередили, що у Путіна щодо ситуації в Криму є вибір«Ескалація напруженості на півострові може призвести до збройних конфліктів і кровопролиття серед мирних громадян. Наші братні народи - російський і український - сторіччями жили пліч-о-пліч, борючись зі спільним ворогом, творячи своє майбутнє. Не можна допустити, щоб розірвався цей духовний зв'язок, і ми з друзів і сусідів перетворилися на непримиренних ворогів. Тому ми не підтримуємо рішення про введення російських військ в Україну», - наголошується у листі.

Також українці РФ просять Путіна зробити все можливе для запобігання кровопролиттю, неухильного дотримання чинних в Автономній Республіці Крим законів України, а також міждержавних домовленостей, зокрема, які регулюють порядок перебування Чорноморського флоту Росії в Севастополі, положень Будапештського меморандуму 1994 року, Угоди між Україною і Росією від 1997 року про збереження територіальної цілісності і політичної незалежності України.

«Ми упевнені, що мудрий український народ зуміє самостійно обрати свій подальший шлях розвитку, і закликаємо Росію і інші країни зробити все можливе для збереження єдності України», - сказано в листі.

При цьому наголошується, що, захищаючи інтереси російського і російськомовного населення Криму, України, не можна допустити порушення прав інших корінних народів, для яких ця земля є рідною.

Лист підписали: Український Конгрес Росії; Регіональна громадська організація «Українці Москви»; Сибірський центр української культури «Сірий Клин»; Товариство «Кобзар», Башкортостан; Українська національно-культурна автономія м. Санкт-Петербурга; Українське земляцтво «Криниця» Хабаровського краю; Український культурно-просвітницький центр «Батьківщина», м. Саратов; Національно-культурна автономія українців м. Новосибірська; Регіональна громадська організація «Провісник», м. Москва; Товариство української культури «Славутич», м. Москва; Красноярське регіональне відділення Українського Конгресу Росії; Національно-культурна автономія «Українська батьківщина», м. Сургут; а також Саратовське земляцтво українців Поволжя.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Рада Федерації Росії одностайно прийняла пропозицію Президента Росії Володимира Путіна про введення військ до України.

При цьому з 27 лютого збройні формування без пізнавальних знаків блокують і захоплюють військові і державні об'єкти у Криму.