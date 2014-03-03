МВС: Цієї ночі у Криму готується провокація з убивством російських солдатів

Про це заявляє заступник міністра внутрішніх справ України Микола Величкович.

Як повідомляє УЗГ МВС України, за словами Величковича, це буде зроблено для того, аби легалізувати введення російських військ на територію України.

Читайте такожУ Женеві Лавров заявив про підготовку провокацій проти ЧФ РФ“Ми б хотіли, щоб ці люди схаменулися. Тому що таким чином ви провокуєте кровопролиття, якого немає у Криму. Для нас дуже важливо, щоб ви зрозуміли, що життя людей – найважливіша цінність”, - наголосив Величкович.

"Ми закликаємо вас, схаменіться! Ми закликаємо вас, зупиніться! Майте на увазі, ситуація моніториться, ситуація контрольована. Усі винні, які причетні до цього, будуть покарані”, - заявив він.