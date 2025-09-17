Це настільки незвичайне явище, що воно одразу ж обросло різними теоріями. Однак жодна з них не може пояснити їхнє походження.

Китайська провінція Цинхай стала епіцентром нової наукової загадки, оскільки там знайдено труби Байгун, вриті в землю на схилі гори.

Учені вважають, що їм понад 150 тис. років, пише Unionrayo. Діаметр труб варіюється від кількох сантиметрів до понад 40. Деякі з них стирчать із печер, інші йдуть в озеро Тосон, і всіх їх об'єднує одна й та сама деталь - їхнє походження досі не зрозуміле.

Аналіз показав, що від 30 до 40% матеріалу становив оксид заліза, а також кремній і оксид кальцію. Цікаво, що навіть сьогодні близько 8-10% вмісту не ідентифіковано. У їхніх фрагментах було виявлено рослинні та органічні залишки. Це настільки незвичайне явище, що воно тут же обросло різними теоріями.

Згідно з найбільш загальноприйнятою теорією - це скам'яніле коріння. Вважається, що з часом коріння, яке було навколо, розклалося, багаті залізом мінерали просочилися всередину і зрештою утворили затверділі циліндри, схожі на труби. Цей процес називається діагенезом, і він не є чимось новим, оскільки вже спостерігався в інших частинах світу.

Ще одна гіпотеза вважає, що це мінеральні відкладення: стародавні повені несли опади, багаті на залізо і кальцій, і заповнювали тріщини в породах, залишаючи після себе циліндричні утворення.

Ця теорія узгоджується з хімічним складом, але все одно залишає багато неясностей.

Не обійшлося без сміливіших гіпотез, наприклад, що це творіння справа рук іноплянетян або найдавнішої цивілізації. Однак немає жодних даних, які б підтверджували, що вони були створені людьми, або інопланетянами.

Видання зазначило, що подібні явища нагадують нам про те, що планета зберігає для людства безліч таємниць, і що геологія може піднести сюрпризи, які кидають виклик знанням про історію Землі.

Журналісти припустили, що, можливо, пролити світло на труби зможуть дослідження із застосуванням новітніх наукових технологій у майбутньому, а поки що труби Байгун залишаються науковою загадкою.

