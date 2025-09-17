Загальна сума від союзників на зброю для України у жовтні має сягнути 3,6 млрд доларів.

У перших пакетах ініціативи "Список пріоритетних вимог України" (PURL) союзники закуплять в США ракети для зенітних ракетних комплексів Patriot і снаряди для ракетно-артилерійських систем підвищеної мобільності Himars. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав під час спільного брифінгу з президенткою Європейського парламенту Робертою Метсолою у Києві.

"Ми отримали більше 2 млрд грошей від наших партнерів спеціально для програми PURL. Ми отримаємо за жовтень ще додаткові гроші. Я думаю, десь у нас буде 3,5-3,6 млрд", - сказав Зеленський.

Як зазначив президент, перші два пакети закупівлі американської зброї становитимуть по 500 млн доларів.

"У цих пакетах, я не буду говорити усі деталі, точно будуть ракети для "Петріот" і [снаряди] для "Хаймарс"", - підкреслив Зеленський.

Окремо глава держави додав, що наразі команди працюють, аби вийшло йому зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

Ініціатива PURL - деталі

Як повідомляв УНІАН, влітку було створено нову ініціативу "Список пріоритетних вимог України" (PURL) для закупівлі американської зброї через НАТО з метою задоволення потреб України. Міжнародні партнери України почали виділяти кошти для цих цілей. Мета України - щомісяця отримувати 1 млрд доларів від союзників на закупівлю американської зброї. На днях стало відомо, що в США схвалили перший пакет продажу зброї через ініціативу PURL.

