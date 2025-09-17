Глава держави наголосив, що у рік Україна витрачає на війну 120 млрд, але український бюджет покриває лише половину цієї суми.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, скільки Україні бракуватиме грошей, якщо війна продовжиться у 2026 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав під час спільного брифінгу з президенткою Європейського парламенту Робертою Метсолою у Києві.

"Під час війни, ціна цієї війни, для прикладу, на сьогодні, і який у нас є виклик - ціна на один рік становить 120 млрд", - відзначив Зеленський.

За його словами, половину цієї суми (60 млрд) надходить з українського бюджету.

Водночас, як підкреслив президент, "ще 60 млрд грн я маю знайти наступного року".

"Я сподіваюсь, що ми завершимо цю війну, але у будь-якому випадку, план "А" полягає у тому, аби завершити. План "Б" - це 120 млрд. Тож, це великий виклик", - наголосив Зеленський.

Він уточнив, що не каже, що ці кошти, така велика сума, знадобиться у мирний час, для прикладу - в умовах запровадження режиму припинення вогню або дії надійних гарантій безпеки у перші десять років.

Як повідомляв УНІАН, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов стверджує, що Україна за один день витрачає на війну близько $172 млн (7 млрд грн).

Ранішеколишній фінансист Morgan Stanley і Bank of America Крейг Кеннеді заявив, що РФ витрачає на увійну проти України вдвічі більше, ніж її витрати на оборону, закладені у федеральному бюджеті. Якщо війна затягнеться ще на деякий час, ця схема завалиться і Кремль не зможе оплачувати потреби армії.

