Американські партнери вже дивились об’єкти на Кіровоградщині та Житомирщині.

США розглядають для інвестування всі підконтрольні українській владі території в рамках спільного Інвестиційного фонду з відбудови України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це це під час онлайн-зустрічі з журналістами сказав міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

"Американська сторона розглядає всі території, які контролює Україна. Вони дивились об’єкти на Кіровоградщині, Житомирщині. Географія інтересів охоплює всю країну, і тут немає виключень", - сказав голова відомства.

Він також відмітив, що на етапі інвестиційної оцінки для кожного конкретного проєкту враховуватимуться ризики та умови страхування.

"Це стандартна практика, і саме тоді інвестори ухвалюватимуть рішення щодо участі", - додав Соболев.

Угода про надра України з США

США і Україна підписали угоду про доступ до українських природних ресурсів. Таким чином Київ і Вашингтон створили Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції у нашу державу.

Угода передбачає рівноправне партнерство США та України: фонд створюється 50 на 50, і жодна зі сторін не матиме вирішального голосу, а наповнюватиметься він доходами виключно з нових ліцензій.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев повідомляв, що у вересні має відбутись перше засідання ради інвестиційного фонду відбудови між Україною і США, а також і прибуття до України американської делегації для огляду потенційних інвестиційних проектів.

17 вересня стало відомо, що Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) оголосила про свій перший внесок в Інвестиційний фонд відбудови США-Україна на суму в 75 мільйонів доларів. Загальний капітал фонду сягне 150 мільйонів доларів.

