Новий губернатор Харківщини закликає «накласти мораторій на сепаратизм»

Як передає кореспондент УНІАН, нового губернатора Харківщини у приміщенні облдержадміністрації представив перед активом області колишній голова Харківської ОДА, в.о. міністра внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Він зачитав наказ в.о. Президента України Олександра Турчинова про призначення Балути на посаду та коротку біографію нового губернатора.

В.о. міністра закликав актив Харківщини думати про майбутнє, консолідуватися та «не дозволити перетворити Харків у точку конфлікту». Він попросив чиновників і господарників надавати пріоритет державним інтересам, а не політичній боротьбі та особистим амбіціям.

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У свою чергу Балута, виступаючи перед активом, закликав «накласти мораторій на сепаратизм» та попросив актив об’єднати зусилля для стабілізації економічної та політичної ситуації в регіоні та країні.

У представленні нового губернатора також взяв участь голова Харківської обласної ради Сергій Чернов. Він закликав нового голову ОДА сформувати свою команду за професійною компетенцією, а не за принципами революційної доцільності.

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Аваков також представив на нараді активу нових керівників облуправління міліції та СБУ.

Так, згідно з наказом МВС України від 26 лютого, на посаду начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області призначено підполковника міліції Анатолія Дмитрієва.

Наказом в.о. Президента України від 1 березня, начальником Управління СБУ в Харківській області призначено Михайла Кубрицького.

В.о. міністра внутрішніх справ підкреслив, що керівники силових структур до цього працювали в Харкові та «не є заїжджими варягами».

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні перед представленням Балути близько 100 проросійськи налаштованих активістів намагалися прорватися до приміщення обладміністрації. Працівники міліції, які вишикувалися в кілька шеренг перед входом до будівлі, запобігли цим спробам.

2 березня в.о. Президента України своїм указом звільнив Михайла Добкіна з посади голови Харківської обласної державної адміністрації, призначивши на посаду Ігоря Балуту.