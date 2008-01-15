У Ющенка назвали свої штрафи за порушення правил дорожнього руху

Президент України Віктор ЮЩЕНКО пропонує Верховній Раді підвищити з 255 до 2550 грн. штраф за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це на брифінгу в Секретаріаті Президента повідомив заступник глави Секретаріату Президента України Ігор ПУКШИН.

Він нагадав, що законопроект із вдосконалення регулювання відносин у сфері безпеки дорожнього руху, направлений главою держави до парламенту, – комплексний, і передбачає внесення змін до 10 законопроектів.

І.ПУКШИН виділив чотири принципові позиції цього законопроекту.

Зокрема, посадовим особам органів внутрішніх справ надається право самостійно накладати стягнення (окрім позбавлення права керування автотранспортом, що залишається за судами), яким вони володіли до 2001 року, для більш ефективного реагування на правопорушення.

Розмір штрафів за порушення Правил дорожнього руху значно збільшується. «Зокрема, штраф за керування авто у стані алкогольного сп’яніння пропонується підвищити з 255 до 2550 грн., а штраф за проїзд на заборонений сигнал – з 8,5 грн. до 204 грн.», – повідомив І.ПУКШИН.

Також законопроектом запроваджується механізм контролю за системним порушенням Правил дорожнього руху. «Законопроектом, крім накладання основного штрафу, передбачається нарахування штрафних балів. У разі нарахування 30 балів особа в судовому порядку буде позбавлена права керування транспортним засобом на певний період», – зазначив заступник глави президентського Секретаріату.

Крім того, суттєвим є запровадження права застосування технічних засобів аудіо- та відеофіксування і контролю за порушеннями ПДП для уникнення суб’єктивного фактора.

Заступник глави Секретаріату Президента навів статистичні дані, відповідно до яких у 2007 році в дорожньо-транспортних пригодах загинуло 9,5 тисяч осіб, було скоєно майже 63 тисячі ДТП, 78 тисяч людей – травмовано. «В країні немає війни, немає ніяких катастроф, а на дорогах гинуть люди», – наголосив І.ПУКШИН.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО 11 січня вніс до Верховної Ради України законопроект “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху”.