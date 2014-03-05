Коморовський: Бажаючи покарати Україну, Росія тільки зміцнить її

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, таку думку висловив Президент Польщі Броніслав Коморовський в інтерв'ю польським телеканалам.

"Росія починає це розуміти, що виходить парадокс. Бо, бажаючи покарати Україну, можливо, зміцнить її завдяки двом чинникам: фінансовій допомозі для України (з боку Заходу та США) та заохоченню чи змушенню до проведення реформ, а це, як відомо, веде до незалежності України", - сказав він.

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Глава Польської держави звернув увагу, що США та Євросоюз, попри різні погляди на тему запровадження санкцій проти Росії за її дії в Криму, займають однозначну позицію щодо надання фінансової допомоги Україні.

Коморовський зауважив, що ЄС передусім веде розмови про економічну допомогу, завдяки якій можна в майбутньому добитися бажаного політичного ефекту.

"Як на мене, розмір такої допомоги буде великим", - сказав Президент Польщі.

Як повідомляв УНІАН, сформована наприкінці лютого нова влада України заявила про те, що країна знаходиться на межі банкрутства через розкрадання коштів попередньою владою, і потребує міжнародної фінансової допомоги.

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Також глава уряду Арсеній Яценюк заявив, що видатки цьогорічного бюджету можуть бути скорочені на 65-80 млрд грн, або на 14-17%.

Попередній уряд затвердив бюджет на цей рік з видатками на рівні 462,2 млрд грн та дефіцитом 71,6 млрд грн, або 4,3% ВВП.