ОБСЄ: Референдум може спровокувати сутички між етнічними групами АРК

В ОБСЄ вважають, що референдум щодо статусу Криму може посилити ризик виникнення напруження між різними етнічними групами автономії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції сказала Верховний комісар ОБСЄ з питань національних меншин Астрід Торс.

“Наші співрозмовники в Криму відзначали, що комунікації між представниками різних етнічних груп зменшились, іноді вони взагалі розриваються, люди відчувають страх щодо можливих змін у стосунках між собою. Питання референдуму також підсилює ризик можливого виникнення сутичок між різними етнічними групами у разі, якщо будуть провокації”, - сказала Торс.

Читайте такожУ Думі готові розглянути можливість приєднання Криму

Вона також зазначила, що відношення до етнічних національних меншин в Україні не змінилось.

“Щодо можливого фізичного насильства на деяких представників різних етнічних груп, то всі наші співрозмовники говорили, що не помічали такі факти”, - сказала вона, додавши, що в той же час у ЗМІ були певні повідомлення протилежного змісту.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 березня, Верховна Рада Криму на закритому засіданні перенесла з 30 на 16 березня всекримський референдум про статус автономії.

Як повідомив віце-спікер ради автономії Сергій Цеков, на референдум виноситься два питання: перше — «Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта?»; друге питання; «Ви за відновлення Конституції Криму 1992 року, де Крим є частиною України, але фактично має повноваження окремої держави?».

Читайте такожКримські сепаратисти вирішили просити Путіна приєднати Крим до Росії - ЗМІ

Нагадаємо, будівлі Радміну і Верховної Ради Криму рано вранці 27 лютого захопили невідомі зі зброєю. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею "теракт".

Пізніше 27 лютого парламент Криму на позачерговій сесії відправив у відставку Радмін Анатолія Могильова і призначив новим прем'єром АРК лідера партії «Русское единство» Сергія Аксьонова. Тоді ж парламент призначив проведення всекримського референдуму щодо розширення повноважень автономії на 25 травня. Пізніше ВР АРК перенесла референдум на 30 березня.

4 березня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив клопотання про забезпечення позову Генеральної прокуратури України про визнання протиправними і скасування рішень Верховної Ради Криму про вираження недовіри Раді міністрів АРК і припинення її діяльності, призначення Сергія Аксьонова на посаду голови Ради міністрів АР Крим, а також організацію і проведення місцевого референдуму з питань вдосконалення статусу і повноважень автономії.

Читайте такожОБСЄ відправить до України місію з 40 військових

Водночас, у ЦВК заявляють, що юридичної бази для проведення референдуму у Криму немає. Як заявив у коментарі УНІАН член Центральної виборчої комісії Юрій Донченко, у законі про всеукраїнський референдум, в його прикінцевих і перехідних положеннях, визначено, що втратив чинність закон про місцеві референдуми, а новий закон Верховна Рада ще не розробила.