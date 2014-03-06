УНІАН звернувся до російської сторони по докази того, що Янукович живий

З метою підтвердження або спростування цієї інформації кореспонденти УНІАН наразі звернулись до Адміністрації Президента Російської Федерації, Постійного Представника Російської Федерації при ООН Віталія Чуркіна, керівництва Всеросійської державної телевізійної та радіомовної компанії (ВГТРК), ВАТ «Перший канал» та телевізійного каналу «НТВ» (належить ВАТ «Газпром-медіа холдинг»).

Як відомо, востаннє Януковича живого бачили 28 лютого 2014 року під час його прес-конференції російським та українським ЗМІ на території Російської Федерації у місті Ростов-на-Дону у виставковому центрі «ВертолЕкспо». Після цього його однопартійці та люди з його оточення в Україні не підтверджували, що він виходив на зв’язок.

Читайте такожПутін спростував чутки про смерть ЯнуковичаУ той же час, 4 березня 2014 року постійний представник Російської Федерації при ООН пан Віталий Чуркін продемонстрував звернення Віктора Януковича до президента РФ Володимира Путіна. Також 4 березня на своїй прес-конференції в Ново-Огарьово, відповідаючи на питання россійських журналістів Володимир Путін особисто заявив, що бачив Віктора Януковича “два дні тому”.