Канада дала добу військовим РФ на виїзд з країни

Дев'ять російських військовослужбовців, які брали участь у навчаннях в Канаді, висилають з країни. Таким чином Оттава продовжує засуджувати військове втручання Росії в Криму. Про це повідомляє CTV News.

У Канаді шість солдатів із РФ вивчали англійську та французьку мову в Сен-Жан, що у Квебеку. Ще двоє солдатів брали участь у навчальній програмі на базі CFB Gagetown. Також один військовослужбовець навчав канадських солдатів російської мови в Гатіно, що у Квебеку.

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Джерело видання в уряді підтвердило, що солдати були проінформовані в четвер вдень, що у них є 24 години, щоб покинути Канаду.

Як раніше повідомляв УНІАН, у четвер прем’єр-міністр Канади Стівен Гарпер заявив, що Канада не визнає референдуму, проведеного у Криму, регіоні України, який нині перебуває під незаконною військовою окупацією.

Окрім того, в середу Канада заморозила активи 18 колишніх членів українського державного керівництва, яких підозрюють у розкраданні державних коштів України.