На переговори в донецьке СБУ з приводу Губарєва ходив громадянин РФ (фото)

Згідно інформації в його акаунті, Журавльов є "главою Свердловського регіонального відділення політичної партії "Інша Росія". Ця политиечская структура діє в Російській Федерації, її лідер - Едуард Лимонов, повідомляють Новини Донбасу.

Користувач твіттера @nazbol рарегистрирован як Ростислав Журавльов сьогодні розмістив наступні записи в обліковому записі:

"Переговори з начальником СБУ закінчилися: в будівлю пустили на них тільки мене (журналіста URA.Ru), Роберта (один з лідерів ополчення)".

"Тимчасового компромісу не знайшли, пів години бесіди на емоціях були між Робертом і Івановим з СБУ".