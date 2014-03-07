На переговори в донецьке СБУ з приводу Губарєва ходив громадянин РФ (фото)
10:08, 07 березня 2014Політика
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У переговорному процесі з представником управління Служби безпеки України в Донецькій області брав участь Ростислав Журавльов, який повідомив про це у своєму twitter.
Згідно інформації в його акаунті, Журавльов є "главою Свердловського регіонального відділення політичної партії "Інша Росія". Ця политиечская структура діє в Російській Федерації, її лідер - Едуард Лимонов, повідомляють Новини Донбасу.
Користувач твіттера @nazbol рарегистрирован як Ростислав Журавльов сьогодні розмістив наступні записи в обліковому записі:
"Переговори з начальником СБУ закінчилися: в будівлю пустили на них тільки мене (журналіста URA.Ru), Роберта (один з лідерів ополчення)".
"Тимчасового компромісу не знайшли, пів години бесіди на емоціях були між Робертом і Івановим з СБУ".
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