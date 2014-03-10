США не готові визнати результат референдуму в Криму - посол

Про це він заявив сьогодні на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі.

«Будь-яке збільшення обсягу автономії півострова повинно відбуватись через чіткий, прозорий та конституційний процес, а не під дулом автомата. США не готові визнати результат референдуму 16 березня. Ми налаштовані надалі розглядати Крим як невід’ємну частину України», - сказав посол.

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За словами Пайєтта, «для США найбільшим пріоритетом є вкотре підтвердити нашу підтримку територіальної цілісності України. Я в захопленні від того, що побачив учора, коли люди зібрались, щоб показати підтримку єдиної України, а лідери політичних партій зробили заяви на сході та півдні країни. Сьогодні вранці я був вражений, коли прочитав, що хтось спалив прапор ФК «Шахтар», і переконаний, що ті, хто це робили, не з України. Очевидно, що наразі триває активна кампанія, спрямована на розпалювання поділу України, і найкращим закликом на сьогодні був би заклик до єднання всіх регіонів України».

Коментуючи кризу в Криму, Пайєтт відзначив: «На нашу думку, не існує військового варіанту вирішення ситуації у Криму. Ця криза повинна бути вирішена дипломатичним шляхом. Я був вражений хоробрістю та рішучістю, що їх проявили українські війська у відповідь на провокації».

З приводу санкцій, введених Сполученими Штатами, Пайєтт зауважив: «Ми запровадили низку різних санкцій і готові доповнити їх іншими. Ми здійснюємо підтримку в трьох вимірах. Перший – це рішення про надання фінансової допомоги на мільярд доларів, що дуже швидко проходить погодження у Конгресі та Сенаті. Другий полягає у співпраці з Національним банком України по технічних моментах фінансових санкцій. І насамкінець, ми готові займатись розслідуванням фактів самодержавства Віктора Януковича. ФБР, Департамент юстиції та Міністерство фінансів США вже мають свої групи на місцях в Україні для роботи з українськими колегами з тим, щоб розкрити фінансові злочини режиму. У лютому 2014 року США оголосили про візові санкції проти ряду осіб по всій вертикалі влади, які є відповідальними за злочини проти Майдану та розстріли на вулиці Інститутській. Крім того, минулого тижня Білий дім оголосив про нові анулювання віз у зв’язку із порушенням територіальної цілісності внаслідок вторгнення до Криму. Минулого тижня Білий дім оприлюднив також додатковий інструмент – Виконавчу раду, що забезпечує додатковий механізм застосування санкцій до осіб, причетних до кризи в Криму. Білий дім не повідомив, яким чином цей інструмент працюватиме, оскільки надалі триває його розгляд, однак він виражає наші рішучі наміри посилити наслідки для Росії та осіб, причетних до порушень норм міжнародного права».