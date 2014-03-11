Російські військові намагаються захопити військову частину на мисі Тарханкут в Криму - ЗМІ

На мисі Тарханкут в Криму російські військовослужбовці почали спробу захоплення окремої радіолокаційної роти Кримського з'єднання Повітряних сил Збройних сил України.

Як повідомив заступник командира з'єднання підполковник Віталій Онищенко, ввечері 10 березня біля паркану військової частини розвантажилися вісім Камазів без номерних знаків, передає "Інтерфакс-Україна". За словами Онищенка, близько 120 десантників Збройних сил Росії оточили військове містечко і запропонували особовому складу підрозділу скласти зброю і здатися. Командир окремої радіолокаційної роти відмовився. Після цього почалися переговори.

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