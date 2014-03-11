Російські військові намагаються захопити військову частину на мисі Тарханкут в Криму - ЗМІ
00:47, 11 березня 2014Політика
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На мисі Тарханкут в Криму російські військовослужбовці почали спробу захоплення окремої радіолокаційної роти Кримського з'єднання Повітряних сил Збройних сил України.
Російські військові намагаються захопити військову частину на мисі Тарханкут в Криму REUTERS
Як повідомив заступник командира з'єднання підполковник Віталій Онищенко, ввечері 10 березня біля паркану військової частини розвантажилися вісім Камазів без номерних знаків, передає "Інтерфакс-Україна".
За словами Онищенка, близько 120 десантників Збройних сил Росії оточили військове містечко і запропонували особовому складу підрозділу скласти зброю і здатися.
Командир окремої радіолокаційної роти відмовився.
Після цього почалися переговори.
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