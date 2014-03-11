Викрадений командир автобатальйону у Бахчисараї розповів про те, як їх захопили

"Мене "завантажили" в автомобіль ВАЗ-2110 та відвезли до Сімферополя, де я провів добу. В центральному військоматі. Мене схиляли до того, аби я здав частину, але свої позиції я не здав. І на цей момент іншої присяги на вірність, окрім як народу України, у мене нема", - розповідає командир, повідомляє Espreso.tv.

На запитання журналіста про те, що він нібито наказав скласти зброю своїм підлеглим, Садовник розповів, що зброя не знаходиться на території частини. "Коли проходило силове захоплення військової частини, були постріли та автоматні черги, люди пробралися через оцю браму, через верх. Мої їм браму не відчинили. Пізніше їхній старший сказав - вишукуй особовий склад і бажаючі змогли перейти до них. На даний момент перейшло 50% особового складу, але ніхто із офіцерів іншої присяги не давав. Вони всі знаходяться на території частини та виконують свої службові обов'язки", - каже він.

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Що стосується нового сусідства, то командир розповів, що відбулися певні перемовини офіцерів особистого складу, з тими, хто лишився вірними українській присязі. Наразі вони знаходяться в штабі частині. "Ми ж намагаємося менше контактувати з тими людьми (ті, хто перейшов - ред.), аби уникнути можливих провокацій. З їхнього боку провокацій поки що нема. Вони зайняли житлові приміщення, казарми, та живуть там", - розповідає він.

"Спілкуватися з ними в нас необхідності немає. Вони контролюють парк, де стоїть автомобільна техніка та інші об'єкти військової частини. Наразі в нас є домовленість, що ми спокійно пересуваємося частиною і нас ніхто не чіпає. На даний момент так і є", - ділиться командир.

За його словами, конкретної загрози українським військовим немає, утім "сусіди" перебувають на території частини зі зброєю.