Крим стане республікою в складі Росії - ЗМІ

Про це пише російське видання "Газета.Ru"з посиланням на свої джерела.

"Крим, швидше за все, буде прийнятий до складу РФ як республіки, в якій будуть використовувати дві офіційні мови: російська і кримсько-татарська", - пише видання.

Про строк, протягом якого Москва може офіційно прийняти рішення про входження Криму до складу Росії, думки джерел розходяться.

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Деякі стверджують, що такі терміни не встановлені. У той же час співрозмовник видання, близький до адміністрації президента РФ, повідомив, що поставлено завдання вирішити це питання до кінця березня.

Підставою для такого приєднання стане російсько-кримський міждержавний договір.

Співрозмовники видання також виключають сценарій Абхазії і Південної Осетії, оскільки в Криму знаходиться російський Чорноморський флот.

Як повідомляв УНІАН, Рада Криму прийняла "декларацію про незалежність".

За затвердження "декларації" нібито проголосували 78 депутатів Верховної Ради АРК.

Зокрема, Рада Криму посилається на рішення міжнародного суду ООН щодо Косово від 22 липня 2010 року, який визнав, що одностороннє проголошення незалежності частиною держави не порушує які-небудь норми міжнародного права.