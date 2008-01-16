НУ-НС: нардепам з головою вистачить “конституційної” недоторканності

“Народні депутати повинні підлягати кримінальній відповідальності, для цого з них необхідно зняти недоторканність. Другого пункту 80-ї статті Конституції , в якій, по суті, йдеться про політичну недоторканність, депутатам вистачить "з головою", - прокоментував Офіційному сайту Блоку народний депутат від фракції “Наша Україна – Народна самооборона» Юрій Бут.

“Депутати, як і пересічні громадяни, має нести кримінальну відповідальність, однакову для всіх, - переконаний політик, - А політична недоторканність – свобода виступу, слова, думки – в нас вже й так не переслідується”.

За словами Юрія Бута, "виокремлювати депутатів у якусь касту не варто. Потрібно встановити в Україні диктат закону. Хто б не порушив закон - депутат чи міністр – всі повинні виконувати закон”.

Справка УНІАН: стаття 80, у якій йдеться про депутатську недоторканність, у чинній редакції Конституції України викладена так:

“Народним депутатам України гарантується

депутатська недоторканність.

Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності

за результати голосування або висловлювання у парламенті та його

органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

Народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної

Ради України притягнені до кримінальної відповідальності,

затримані чи заарештовані”.

Нагадаємо, що для внесення змін у Конституцію України треба зібрати не менше ніж 300 голосів депутатів ВР, тоді як чисельний склад більшості наразі складає 228 мандатів.