У Києві школяр назвав Путіна брехуном і повернув йому подарований колись годинник

Також він сказав, що повертає йому подарований десять років тому наручний президентський годинник, повідомляє ТСН з посиланням на Ukrainian Crisis Media Center.

У 2004 році Путін відвідав Київ з нагоди 60-річчя визволення України від німецько-фашистських загарбників. Тоді ж він відповів перед телекамерами на чимало запитань українців, які вони ставили через інтернет. Назбирали близько 50 тисяч питань. Серед них було і запитання 6-річного Андрія.

Читайте такожУ Москві тисячі росіян протестують проти введення військ в УкраїнуХлопець запитав у президента РФ, про що той мріє. Путін відповів хлопчикові, що мріє, щоб "усі були щасливі і жили у мирі", стверджує школяр. За це питання Сенько і отримав подарунок від Путіна. Відразу він не зміг носити годинника, бо той був на нього великий. Тому на сімейних зборах було вирішено, що Андрій одягне подарунок, коли йому виповниться 16.

Хлопець відсвяткував 16-річчя місяць тому, але тепер, через десятиліття, Андрій вирішив повернути годинник.

"Ви мені збрехали. Хоча б тому я змушений повернути вам ваш подарунок. Якби у мене була можливість зустрітися з вами особисто, я б сказав вам в очі - Володимир Володимировичу, ви - брехун", - сказав Сенько.

Школяр сказав, що з дитинства виховувався у любові до своєї батьківщини - України, і зараз готовий захищати мир на своїй землі.