Сепаратисти оголосили референдум таким, що відбувся, скарг не помітили

Референдум про статусу Криму відбувся, скарг до виборчих комісії не надходило.

Як передає кореспондент УНІАН , про це журналістам повідомив голова республіканської комісії з проведення референдуму Михайло Малишев. ”Дільниці закрилися. Кримський референдум відбувся. Скарги в комісії не надходили”, - сказав Малишев.

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Він зазначив, що комісія поки не має підсумкової явки на 20.00 - часу закриття дільниць.

Як передає УНІАН, в центрі Сімферополя проходить концерт, на який зібралися тисячі людей. Вони слухають естрадних виконавців, тримають прапори Росії і Криму. Іноді слідком за ведучим скандують ”Росія!”

Як повідомляв УНІАН, парламент Криму виніс на референдум два альтернативних запитання :

1) Ви за возз`єднання Криму з Росією на правах суб`єкта Російської Федерації?

2) Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України?

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Голосування почалося 16 березня о 8:00 і завершилося о 20:00.

93 % виборців Криму висловилися на референдумі за приєднання Криму до Росії , такими є дані єдиного в регіоні екзит-полу . Опитування проводив Республіканський інститут політичних та соціологічних досліджень на замовлення сайту ”Кримінформ”.

7 % опитаних кримчан вибрали другий варіант відповіді (відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України).