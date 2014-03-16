Сепаратисти оголосили референдум таким, що відбувся, скарг не помітили
Поки що комісія незаконного всекримського референдуму не має підсумкової явки на 20.00 - часу закриття дільниць.
Референдум про статусу Криму відбувся, скарг до виборчих комісії не надходило.
Як передає кореспондент УНІАН , про це журналістам повідомив голова республіканської комісії з проведення референдуму Михайло Малишев. ”Дільниці закрилися. Кримський референдум відбувся. Скарги в комісії не надходили”, - сказав Малишев.
Читайте такожКримський екзит-пол: 93% виборців проголосували за приєднання до РФ
Він зазначив, що комісія поки не має підсумкової явки на 20.00 - часу закриття дільниць.
Як передає УНІАН, в центрі Сімферополя проходить концерт, на який зібралися тисячі людей. Вони слухають естрадних виконавців, тримають прапори Росії і Криму. Іноді слідком за ведучим скандують ”Росія!”
Як повідомляв УНІАН, парламент Криму виніс на референдум два альтернативних запитання :
1) Ви за возз`єднання Криму з Росією на правах суб`єкта Російської Федерації?
2) Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України?
Читайте такожНевідомі примушують кримчан голосувати, іноді заповнюють бюлетені за них
Голосування почалося 16 березня о 8:00 і завершилося о 20:00.
93 % виборців Криму висловилися на референдумі за приєднання Криму до Росії , такими є дані єдиного в регіоні екзит-полу . Опитування проводив Республіканський інститут політичних та соціологічних досліджень на замовлення сайту ”Кримінформ”.
7 % опитаних кримчан вибрали другий варіант відповіді (відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України).