У Криму вже обіцяють роздавати російські паспорти за спрощеною схемою

"У разі входження Криму до складу Росії кожен кримчанин зможе за власним бажанням подати відповідну заяву в поліцію, яка буде формуватися за російським принципом, і отримати паспорт, водійське посвідчення та інші документи за спрощеною схемою", - сказав він.

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Раніше повідомлялося, що, за даними exit poll, за приєднання Криму до Росії висловилися 93% населення автономії. За даними досліджень, лише 7% опитаних висловилися за збереження Криму у складі України. У голосуванні взяли участь 73,41% жителів Криму - близько 1,5 мільйонів виборців.