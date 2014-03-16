У Криму вже обіцяють роздавати російські паспорти за спрощеною схемою
22:55, 16 березня 2014Політика
1 0
Жителі Криму в разі входження півострова до складу Росії будуть отримувати російські паспорти в спрощеному режимі. Про це повідомив перший віце-прем'єр Криму Рустам Теміргалієв.
yarreg.ru
"У разі входження Криму до складу Росії кожен кримчанин зможе за власним бажанням подати відповідну заяву в поліцію, яка буде формуватися за російським принципом, і отримати паспорт, водійське посвідчення та інші документи за спрощеною схемою", - сказав він.
Раніше повідомлялося, що, за даними exit poll, за приєднання Криму до Росії висловилися 93% населення автономії. За даними досліджень, лише 7% опитаних висловилися за збереження Криму у складі України. У голосуванні взяли участь 73,41% жителів Криму - близько 1,5 мільйонів виборців.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter