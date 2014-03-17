У Меджлісі побоюються репресій після «референдуму»

У Меджлісі кримськотатарського народу не визнають результатів незаконного «референдуму», висловлюють побоювання щодо безпеки своїх співвітчизників та чекають на реакцію України й міжнародної спільноти. Про це пише Радіо Свобода з посиланням на заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Наримана Джеляла.

Наступні дії кримських татар значною мірою залежать від того, як поводитимуться центральна українська влада та міжнародна спільнота, «наскільки вони дозволять Росії просунутися в її планах».

«Наскільки вони (центральна українська влада та міжнародна спільнота) наполягатимуть на дотриманні прав кримськотатарського народу, з чим ми до них зверталися, наскільки ці речі будуть реалізовані, настільки кримські татари відчуватимуть певну опору, впевненість у своїх діях. Якщо ж ми залишимося без належної підтримки, то і дії наші будуть іншими», – сказав Нариман Джелял.

Читайте такожГолова ЦВК Курултаю вважає референдум у Криму фальсифікованим

При цьому у Меджлісі, як і раніше, висловлюють занепокоєння через загони самооборони в Криму, «які останнім часом все більш радикалізуються».

«Ці загони, швидше за все, займуться тими, хто виступав проти «референдуму», незаконного уряду і його дій. І тут можуть виникнути інциденти, які дестабілізують ситуацію в Криму остаточно. Дуже побоююся провокацій з боку тих, хто сьогодні в ейфорії від результатів «референдуму». Ті, на кого цей референдум був разрахований, сьогодні в певній ейфорії можуть дозволити собі неадекватну поведінку щодо супротивників референдуму. Це може призвести до серйозних наслідків», – вважає представник Меджлісу.

Читайте такожПремєр Туреччини не визнає кримський референдум – меджліс

Нариман Джелял також зазначив, що переважна більшість кримських татар підтримала заклик Меджлісу кримськотатарського народу бойкотувати незаконний «референдум» і не брала участі у ньому.

Він повідомив, що у Меджлісі відстежували виборчу поведінку на тестових ділянках, там, де більше половини виборців є кримськими татарами.

«Інформація, якою ми володіємо, підтверджує, що більшість кримських татар бойкотувала «референдум». За винятком одиниць, може пари-трійки десятків співвітчизників, які пішли на дільниці, але й не всі вони, ймовірно, голосували так, як того хотілося організаторам «референдуму», – зазначив Нариман Джеля