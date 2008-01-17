20 регіоналів прилетіли в Харків на могилу Кушнарьова

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ поклав квіти на могилу народного депутата Євгена Кушнарьова.

Як передає кореспондент УНІАН, лідер Партії регіонів сьогодні спеціально прибув до Харкова, щоб віддати шану своєму колишньому політичному соратнику. Разом з В.ЯНУКОВИЧЕМ літаком із Києва до Харкова прибула група народних депутатів, членів апарату Партії регіонів у кількості понад 20 осіб. Квіти на могилу поклали також Віктор БОЙКО, Олександр КУЗЬМУК, Нестор ШУФРИЧ та інші.

Очікується, що В.ЯНУКОВИЧ візьме участь в заходах з приводу річниці смерті Є.Кушнарьова.

Квіти також поклали голова Харківської обласної ради Василь САЛИГІН, міський голова Харкова Михайло ДОБКІН.

Як повідомляв УНІАН, Є.Кушнарьов помер 17 січня 2007 року в Ізюмській лікарні від отриманого напередодні на полюванні поранення. Є.Кушнарьова було поховано на міському кладовищі №2 у Харкові.

Довідка УНІАН. Народний депутат, заступник голови фракції Партії регіонів Є.Кушнарьов народився в Харкові 29 січня 1951 року. Був мером Харкова, головою Харківської обласної державної адміністрації, обіймав посаду глави Адміністрації Президента України.