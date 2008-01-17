У Тимошенко назвали час передачі документів України до СОТ

Віце-прем’єр-міністр України у справах європейської та міжнародної інтеграції Григорій НЕМИРЯ сподівається, що 25 січня Робоча група щодо вступу України до Світової організації торгівлі затвердить звіт України і передасть його на розгляд Генеральній раді цієї організації.

Про це він заявив сьогодні в інтерв’ю УНІАН, коментуючи досягнуту 16 січня угоду між Україною і ЄС щодо експортних мит.

“Головним є те, що українська сторона і сторона ЄС усунули останню перешкоду, яка існувала для того, щоб направити узгоджений документ до робочої групи, відкрити можливість для затвердження робочого звіту, направлення його на чергове засідання Генеральної ради СОТ, яке відбудеться наприкінці першої декади лютого”, - сказав віце-прем`єр, зазначивши, що, за попередньою інформацією, засідання робочої групи має відбутися 25 січня.

Говорячи про досягнуті результати, Г.НЕМИРЯ зауважив, що сторонам вдалося чітко визначити перелік товарів, які підпадають під регулювання. Серед цих товарів - насіння соняшнику, металобрухт, шкіри худоби тощо. Крім того, сторони знайшли розуміння стосовно того, які заходи модна вважати еквівалентними експортним митам. Серед цих заходів, зокрема, ліцензування з відповідною платою за ліцензії.

“Це технічні питання, але ми знаємо, наскільки важливими вони можуть бути”, - сказав віце-прем’єр з питань європейської інтеграції.

Г.НЕМИРЯ нагадав, що питання експортних мит не виникло зненацька, а має достатньо довгу історію, починаючи з 2006 року.

Він також висловив подяку делегаціям України і ЄС на чолі із Валерієм П’ЯТНИЦЬКИМ та Пітером БАЛАШЕМ за підготовчу роботу.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня Україна та Європейський Союз на переговорах у Лондоні домовилися про врегулювання питання експортних мит, знявши останню перешкоду на шляху України до СОТ.

Євросоюз є найбільшим торговим партнером України і найбільшим ринком збуту її продукції. У 2006 році 25% українського експорту на загальну суму 8,7 млрд. євро було реалізовано у ЄС, а 42% від обсягів її імпорту на суму 17,8 млрд. євро походили з Євросоюзу.