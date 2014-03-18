У сепаратистів заявляють, що в Сімферополі вбито українського солдата і бійця «самооборони Криму»

Про це заявляє прес-служба міліції Криму, підконтрольної новій владі Республіки Крим.

«За попередніми даними, постріли були зроблені з одного місця в двох напрямках. Невідомий стріляв з вікна недобудованої будівлі, розташованого в безпосередній близькості від військової частини, по представникам самооборони, які перевіряли сигнал про присутність озброєних людей у вказаній недобудові, і в бік української військової частини, розташованої поруч», - йдеться в прес-релізі.

За даними міліції, представники ”самооборони” отримали інформацію про знаходження в частково заселеному будинку в районі вулиці Кубанської групи озброєних людей.

«При проведенні перевірки інформації по бійцям самооборони і був відкритий вогонь, імовірно, з снайперської гвинтівки.

Необхідно відзначити, що подібну тактику застосовували під час масових заворушень на Майдані в Києві, коли одночасно обстрілювали як міліціонерів, так і мітингувальників. Не виключено, що ця провокація була спланованою, з метою дестабілізації обстановки в місті в день, коли був підписаний договір про возз`єднання Криму з Росією», - вважають у кримській міліції.

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Як повідомляв УНІАН, в ході штурму українського фотограмметричного центру в Сімферополі було вбито українського військовослужбовця - прапорщика, який ніс службу на території парку частини.

У зв`язку із загибеллю українського військовослужбовця, військовим частинам Збройних сил України, дислокованих в АР Крим, дозволено застосовувати зброю.

За даними Міноборони України, 18 березня під час штурму 13-го фотограмметричного центру в Сімферополі прямим попаданням в область серця був убитий прапорщик Какурін С.В., який перебував на спостережній вежі автопарку частини. Крім того, пострілами в область шиї і руки був поранений капітан Федун В.А. Ще один український військовослужбовець отримав тяжкі травми ніг і голови від ударів кийками, арматурою та іншими предметами.

Нападники були одягнені в військову форму військовослужбовців Збройних сил РФ без відзнак і озброєні автоматичною зброєю і снайперською гвинтівкою.

Командира частини полковника Андрія Андрюшина, який під час переговорів був захоплений, утримують в окремому приміщенні і силою змушують перейти на сторону кримського народу.