Гриценко вимагає негайного звільнення всіх захоплених в Криму

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат Анатолій Гриценко.

"Дуже добре, що СЗР оперативно звільнила з полону в Криму нашого офіцера. Вжили невідкладних заходів, задіяли контакти, звільнили. Молодці! Така миттєва і дієва реакція вкрай важлива для наших військових в нинішній ситуації", - написав він.

"Тепер питання, не тільки до СЗР, а насамперед у СБУ, МВС, МО, МЗС, ГПУ та інших державних структур України: скільки ще днів (тижнів, місяців) будуть містити заручниками в тому ж Криму 10 активістів Майдану і Автомайдану? Коли і яким чином держава їх врятує? Хоч яких-небудь заходів держава збирається вживати?", - запитує Гриценко.

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"Держава майже тиждень нічого не робить для звільнення 10 заручників, навіть не підтримує зв'язок з членам їх сімей, не поцікавиться і не ділиться інформацією", - пише нардеп.

"Звичайно, активісти Майдану і Автомайдану не мають звання полковника, хлопці тільки старлеї запасу, тим не менше - вони громадяни та на Майдані стояли чотири місяці, щоб це держава піклувалася про громадян, а коли держава своїх солдатів в Криму покинула напризволяще, то це вони пішли на ризик і замість держави допомагали військовим? Тепер вони державі не цікаві? Не потрібні?", - резюмував Гриценко.