У Криму невідомі викрали командира військової частини Служби зовнішньої розвідки
19:32, 18 березня 2014Політика
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Сьогодні в Ялті група озброєних військовослужбовців у формі російської армії без розпізнавальних знаків захопила командира військової частини Служби зовнішньої розвідки України полковника Ігоря Лосникова.
Солдат російської армії / REUTERS
Як повідомили УНІАН у прес-службі Служби зовнішньої розвідки України, за свідченнями очевидців, викрадення було вчинено близько 17.00 біля під’їзду будинку, де проживає Лосніков. Він повертався зі служби додому, де його очікували дружина і двоє дітей. На полковника напали на вулиці, коли він виходив із власного автомобіля, заштовхали у Мерседес-VITO чорного кольору з номерним знаком 7776 і вивезли у невідомому напрямку.Читайте такожУ Сімферополі окупанти оголосили про арешт офіцерам українського фотограмметричного центру
Полковник Лосніков є командиром військової частини СЗР України, яка дислокується поблизу Алушти і яка кілька днів тому була захоплена озброєними особами.
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