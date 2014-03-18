У Криму невідомі викрали командира військової частини Служби зовнішньої розвідки

Як повідомили УНІАН у прес-службі Служби зовнішньої розвідки України, за свідченнями очевидців, викрадення було вчинено близько 17.00 біля під’їзду будинку, де проживає Лосніков. Він повертався зі служби додому, де його очікували дружина і двоє дітей. На полковника напали на вулиці, коли він виходив із власного автомобіля, заштовхали у Мерседес-VITO чорного кольору з номерним знаком 7776 і вивезли у невідомому напрямку.Читайте такожУ Сімферополі окупанти оголосили про арешт офіцерам українського фотограмметричного центру

Полковник Лосніков є командиром військової частини СЗР України, яка дислокується поблизу Алушти і яка кілька днів тому була захоплена озброєними особами.