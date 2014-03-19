Російські окупанти захопили Базу вимірювань та авіаремонтний завод в Євпаторії

16:58, 19 березня 2014
Політика
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Російські військові силою видворили за межі військової частини персонал Бази вимірювань південного регіону озброєнь ЗС України.

Російські військові продовжують захоплювати об'єкти в Криму / Reuters

Про це повідомив керівник медіа-центру Міноборони Владислав Селезньов на своїй сторінці в «Фейсбук», пише  Еспресо.TV.

«Джерела з Євпаторії повідомляють, що станом на 15:14 військовослужбовці РФ, за інформацією джерела - солдати батальйону "Схід", силою видворили за межі військової частини персонал Бази вимірювань південного регіону озброєнь ЗС України (військові метрологи). Офіцери і співробітники Бази на чолі з командиром підполковником Олександром Проворовим в ході силового протистояння отримали травми», - пише Селезньов.

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Крім того, за його даними, на злітній смузі євпаторійського авіаремонтного заводу в даний час знаходяться до 200 російських військовослужбовців і 5 БТРів

«Цілі і завдання російських військовослужбовців невідомі. В безпосередній близькості від аеродрому дислокується 55-ий зенітно-ракетний полк ЗС України», - пише Селезньов.

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