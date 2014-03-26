Турчинов звільнив Куніцина з посади представника президента в АРК за неналежне несення служби

Відповідний указ розміщено на президентському сайті.

Нагадаємо, 24 березня Сергій Куніцин заявив, що подає у відставку з посади постійного представника президента в Криму.

Тоді Куніцин розкритикував бездіяльність української влади у зв'язку з ситуацією в Криму. За його словами, в країни є всі можливості для того, щоб належним чином реагувати.