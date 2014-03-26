Турчинов звільнив Куніцина з посади представника президента в АРК за неналежне несення служби
13:13, 26 березня 2014Політика
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Виконуючий обов'язки президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов звільнив Сергія Куніцина з посади постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим за неналежне виконання службових обов'язків.
Турчинов звільнив Куніцина з посади представника президента в АРК за неналежне несення служби
Відповідний указ розміщено на президентському сайті.
Нагадаємо, 24 березня Сергій Куніцин заявив, що подає у відставку з посади постійного представника президента в Криму.
Тоді Куніцин розкритикував бездіяльність української влади у зв'язку з ситуацією в Криму. За його словами, в країни є всі можливості для того, щоб належним чином реагувати.
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