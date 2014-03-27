Капітану тральщика «Черкаси» присвоєно звання почесного громадянина Черкас



Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення депутати міськради прийняли на черговій сесії 27 березня. депутати також вирішили нагородити команду корабля- пам’ятним знаком «За заслуги перед містом Черкаси».

Після прийняття цього рішення, депутати стоячи аплодували героїчному екіпажу тральщика «Черкаси».

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Довідка УНІАН. Тральщик ”Черкаси” був останнім українським кораблем, який захопили російські військові у Криму. ”Черкасі” залишалися під прапором України до 25 березня. Корабель був заблокований на озері Донузлав з 6 березня.

Після 21 березня, коли російські війська на півострові почали масовано атакувати українські частини і кораблі, ”Черкаси” двічі вдавалося відбити спроби штурму з боку росіян.

З 24 березня він здійснював безперервний рух озером Донузлав, аби уникнути захвату корабля.

25 березня російські військовослужбовці протягом 2 годин штурмували ”Черкаси” за допомогою кількох вертольотів, швидкісних катерів та буксира ”Ковель”. Російським окупантам таки вдалося вдертися на палубу тральщика. Українські військові забарикадувалися всередині. Пізніше корабель відбуксували російські військові.

Під час штурму українські військові не постраждали.