Турчинов затвердив положення щодо управління Нацгвардією

Виконуючий обов'язки президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов своїм указом затвердив Положення про головний орган військового управління Національної гвардії України.

Про це повідомляє прес-служба глави держави. Документом зокрема встановлено, що командувач Національної гвардії України користується щодо військовослужбовців Національної гвардії України правами міністра оборони України, які передбачені Положенням про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України, затвердженим указом президента України від 10 грудня 2008 року №1153. Читайте такожТурчинов заявив, що спроба штурму Ради "Правим сектором" організована Росією Даним указом Турчинов визнав такими, що втратили чинність декілька указів президента.

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