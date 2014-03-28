Прем`єр впевнений, що Крим повернеться до складу України

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі програми «Шустер LIVE» на Першому Національному.

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«Росія здійснила військову агресію, Росія захопила нашу територію, Росія порушила всі міжнародні домовленості. Росія себе повела як озброєний бандит, який під гаслами братерства і дружби прийшов і просто вкрав частину України. Я вас можу запевнити, прийде той час, коли ті, які захопили українську територію і зараз аплодують російській військовій інтервенції будуть просити вибачення перед Україною, і Крим буде українським. Такий час буде», - упевнений прем`єр.