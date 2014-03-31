Російська влада продовжує уникати переговорів щодо Криму - Турчинов

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у навчальному центрі Національної гвардії України у селі Нові Петрівці Київської області.

“На превеликий жаль, Російська Федерація продовжує окупацію в Криму, і вони йдуть від розв'язання конфлікту переговорним шляхом. Ми готові до переговорів, і на будь-яких з них це питання (Крим - УНІАН) буде стояти першим”, - сказав Турчинов.

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За його словами, анексія Криму є не лише проблемою України, але й проблемою світу, оскільки створено прецедент, що в такий самий спосіб діяти може будь-хто.

Водночас Турчинов висловив переконання, що період окупації Росією Криму матиме обмежений час, і Україна залишиться цілісною державою.

На його думку, подальшої російської агресії не буде. Турчинов запевнив, що “Україна готова сьогодні себе захистити”.