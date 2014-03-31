Росія готова обговорювати з Україною фінансові питання після денонсації угод щодо ЧФ

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав статс-секретар - заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін, представляючи законопроект про денонсацію угод по ЧФ РФ з Україною у Держдумі.

«Не виключаємо, що у зв'язку з одностороннім припиненням РФ цих договорів можуть і, швидше за все, виникатимуть правові, фінансові, майнові та інші питання, які вимагатимуть врегулювання з українського боку. Ми будемо готові (обговорювати) з урядом України, який, як ми сподіваємося, буде сформовано демократичним, конституційним шляхом», - сказав Карасін.

Він заявив, що після входження Криму до складу Росії на цю територію поширюється російський суверенітет, тому відсутні підстави для продовження правових відносин з розміщення ЧФ РФ на території України, включаючи оплату за таке розміщення.

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«Обставини, за яких ці договори укладали і які становили істотну підставу для згоди сторін на їх обов'язковість, зазнали корінних змін, що призвело до безповоротної втрати цими договорами їх предмету, неможливості їх виконання», - сказав Карасін.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня президент Росії Володимир Путін вніс до Держдуми пропозиції про припинення дії українсько-російських угод з базування Чорноморського флоту РФ на території України.

16 березня за військової і політичної підтримки Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і не визнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними самопроголошеної кримської влади, 96,77% тих, хто взяв участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим – і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ як нового суб'єкту зі статусом республіки.

18 березня у Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.