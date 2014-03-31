Цей тиждень стане вирішальним у питанні виводу українських військових із Криму - ЗСУ

У Головному командному центрі Збройних сил України зазначають, що поточний тиждень буде вирішальним у плані остаточного вирішення графіку виведення українських військ із Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальника Головного командного центру ЗСУ генерал-майор Олександр Розмазнін під час брифінгу в Кабінеті міністрів.

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“Я вважаю, що цей тиждень буде визначальним у плані остаточного вирішення графіку виведення наших військових з тимчасово окупованої території Криму”, - сказав він.

Розмазнін підкреслив, що “цей тиждень крайній у стражданнях тих людей, які там знаходяться”.

Він запевнив, що влада Україна знає, що військові у Криму мають певні проблеми, зокрема те, що їхні картки, на які переводять гроші, не працюють на території Криму.

Крім того, за словами Розмазніна, після завершення перемовин буде вирішуватися питання виведення української військової техніки з Криму. “Після перемовин ми будемо завантажувати техніку”, - додав він.

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Розмазнін також повідомив про покращення переговорного процесу між Україною і Росією. “Почалась продуктивна робота”, - сказав він.