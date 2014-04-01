Українці за кордоном можуть внести себе до списків виборців до 19 травня - МЗС

Українці за кордоном можуть внести себе до списків виборців на президентських виборах до 19 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту консульської служби МЗС Андрій Сибіга.

“Остаточною датою включення виборців до списків виборців є 19 травня”, - сказав Сибіга.

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Він наголосив, що законодавство забороняє включення виборців до списків у день виборів. “Це надзвичайно чутливе питання, як показує практика, це завжди викликає нерозуміння у громадян і спричиняє певні конфліктні ситуації”, - сказав Сибіга.

За його словами, для включення у списки виборців громадянам України, які перебувають за кордоном, необхідно подати особисту заяву через українські закордонні дипломатичні установи або стати на тимчасовий консульський облік. При цьому Сибіга нагадав, що постановка на тимчасовий консульський облік є безкоштовною.