Черновецький розкаже, чому в Києві так довго рахують голоси. Прес-конференція в штабі

Сьогодні, 29 березня, о 19.00 відбудеться прес-конференція лідера Блоку Леоніда Черновецького, кандидата на посаду Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО щодо загрозливої ситуації, що склалася навколо підрахунку голосів на виборах мера столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Черновецького, прес-конференція відбудеться за адресою: Кловський узвіз 9/2, під’їзд 0; другий поверх.

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